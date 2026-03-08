ヴォルフスブルクは8日、同クラブの男子トップチームを率いるダニエル・バウアー監督の解任を発表した。今シーズン、ヴォルフスブルクはブンデスリーガの序盤戦から苦しい戦いを強いられ、残留争いを続けてきた。直近では1月14日に開催された第17節のザンクトパウリ戦こそ2−1で勝利したものの、以降は2度の3連敗を含む今季ワーストの8戦未勝利。現在の成績は5勝5分15敗の勝ち点「20」で、降格圏の17位に沈んでいる。7日に行