パラアイスホッケー日本代表の新世代トリオ、鵜飼祥生、森崎天夢、そして伊藤樹は、現地３月７日、ついに夢だったパラリンピックの舞台に上がった。同学年として生を受け、ミラノにたどり着くまでの苦難を共にしてきた彼らは、チームの原動力になっている。ミラノ・コルティナ2026パラリンピック冬季競技大会の初戦。日本代表として16年ぶりの勝利には届かなかったものの、格上に肉薄した。世界ランキング３位チェコとの大事な一戦