任期満了に伴う石川県知事選は8日午後8時に投票が締め切られました。北陸放送などが行った出口調査の結果、前回4年前の選挙でも激しく争った新人で前の金沢市長・山野之義氏と、現職の馳浩氏が横一線となっています。