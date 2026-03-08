◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ーオーストラリア（2026年3月8日東京D）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う侍ジャパンはオーストラリアと対戦。岡本和真内野手（29＝ブルージェイズ）が試合前の円陣で声出し役を務めた。「天覧試合」となった一戦。いつもと違った緊張感が流れる中で、ベンチ前にできた円陣の輪の中に岡本が登場すると、ナインたち