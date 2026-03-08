イランによるミサイル攻撃が続く中、イスラエルでは病院の機能を地下に移す異例の対応が取られています。イスラエル中部ペタフティクバのラビン医療センターでは、2月28日に地下駐車場を臨時の病棟に転用し、200人以上の入院患者のほか、透析設備や手術室なども地下に移しました。警報からミサイル到達までの時間は約10分とされていて、入院患者をその都度避難させることが難しいためです。病院スタッフ：普段通りではありませんが