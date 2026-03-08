4回2死満塁で打席には大谷翔平だったが…■日本 ー 豪州（8日・東京ドーム）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が8日、東京ドームでの1次ラウンド・プールCでオーストラリア代表と対戦した。4回2死満塁で打席に大谷翔平投手（ドジャース）の絶好機を迎えたが、二塁走者の牧秀悟内野手（DeNA）が捕手からの送球で刺されてチェンジになる事態が発生した。両軍無得点で迎えた4回だった