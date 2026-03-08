逆転2ランのフェアチャイルドが語った“重み”■チャイニーズ・タイペイ 5ー4 韓国（8日・東京ドーム）死闘を制した主砲が語ったのは、国を背負う重みだった。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCは8日、第1試合でチャイニーズ・タイペイが延長タイブレークの末5-4で韓国に勝利した。8回に起死回生の一発を放ったのは、スチュアート・フェアチャイルド外野手（ガーディアンズ傘下）だった。