友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は就活中に起こった話について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞就活をきっかけに、気になる彼と距離が縮まった主人公。選考が進み、恋愛も就活も上手くいきそうだったけれど……！？原案：Ray WEB編集部作画：あんころもちライター Ray WEB編集部あわせて読みたい&#