◇大相撲春場所初日（８日、エディオンアリーナ大阪）元大関・朝乃山（高砂）が黒星発進。新入幕の藤青雲（藤島）に立ち合いから踏み込むも、右を差し込めずたまらず引いてしまう。さらにもろ差しを許す形となって押し出された。「つい引いてしまった」と反省。十両で対戦し、過去２戦全勝だったが「今日の相撲を確認しないといけない」と反省した。再入幕だった先場所に続いて初日に敗戦。「どうしても初日に勝ちたい気持ちが