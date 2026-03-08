女優の郄橋ひかるが８日、都内で「２０２６・４―２０２７・３カレンダー」（わくわく製作所刊、税込み３３００円）発売記念イベントを行った。撮影中の思い出を聞かれると「天気が良かった。晴れ女っていうとおこがましいけど、あんまり雨降らさない女」と笑顔。「太陽を浴びていると気持ちいいので、そのおかげで自分も開放的な気持ちで撮影できた」と充実感を漂わせた。カレンダーを渡したい人には「（テレビ東京系