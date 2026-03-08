◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本-オーストラリア(8日、東京ドーム)日本代表・侍ジャパンの岡本和真選手が円陣で巨人時代の先輩・菅野智之投手をいじりました。岡本選手は松田宣浩コーチから円陣の指名を受けると「昨日もナイスゲームでした。今日は今日、菅野先輩がめちゃくちゃ緊張していたので、早めに援護皆さんで、僕らでできるようにやっていきましょう。さあ行こう」と、この日の先発・菅野投手