◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本-オーストラリア(8日、東京ドーム)侍ジャパンの岡本和真選手がかつて巨人で共闘した菅野智之投手を好守備でもり立てました。同点で迎えた3回表、1アウト1塁の場面。先発の菅野投手に対しオーストラリア打者が放った打球はサードへの難しいバウンドとなりますが、岡本選手がこれをうまく合わせてキャッチ。そのまま2塁へ送球しフォースアウトとなると、1塁もアウトとなり