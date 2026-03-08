「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン−オーストラリア代表」（８日、東京ドーム）侍ジャパンの大谷翔平選手は二回の第２打席で左中間へ大きな飛球を放つもフェンス手前で失速。ウォーニングゾーンでキャッチされ、好機を逸した。２死から源田が四球を選んで出塁。続く若月が一、二塁間を破る右前打を放って得点圏に走者を送り、大谷が打席に入った。スタンドから大歓声がわき起こる中、初