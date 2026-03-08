＜ブルーベイLPGA最終日◇8日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米5年目シーズンの初戦。渋野日向子の最終日は2バーディ・5ボギー・3ダブルボギーで、米ツアー自己ワーストの「81」を喫した。それでも、渋野の表情には陰りがなかった。【写真】原英莉花にツンツンされるシブコ練習場でのウォーミングアップから、球が少し散らばっているように感じられた。「ちょっと疲れている感じはありました。1試合