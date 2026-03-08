◇女子ゴルフツアーダイキン・オーキッド・レディース最終日（2026年3月8日沖縄県琉球GC＝6610ヤード、パー72）左手首手術からの復帰戦だった小祝さくら（27＝ニトリ）は通算6アンダーの12位で終えた。存在感を示し「最初は予選通過を目指し、そこから結構いいところまでいけた。感覚は悪くなかったし、自信にもつながった。頑張った方かな」とうなずいた。5位から出た最終ラウンドは3バーディー、4ボギーの73で回り順