◇スノーボードW杯ハーフパイプ第6戦決勝（2026年3月8日さっぽろばんけいスキー場）2016年2月以来、10年ぶりに日本で行われたW杯の決勝は悪天候のために中止が決定。6日の予選結果が最終順位となり、女子は2月のミラノ・コルティナ五輪銅メダルの小野光希（バートン）が今季2勝目、通算8勝目を挙げた。小野は6日に行われた予選で同じ技のルーティンを2回披露し、1回目は86・00点、2回目は87・00点をマーク。五輪で銅メダル