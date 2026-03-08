一般社団法人「全日本学生遊技連盟(略称：学遊連)」が主催する学生向けパチンコ・パチスロ大会「PS:JAPAN2025 閉会式」が2月25日、神奈川・横浜ベイタワーで開催された。「PS:JAPAN2025」は、2月23日から25日にかけて開催された学生対象のパチンコ・パチスロ全国大会。「地方予選」「全国オンライン予選」「みんパチ・スロサミ特別予選」を突破した50チーム100名が各競技に挑み、総合優勝を目指した。決勝大会では、クリアカップに