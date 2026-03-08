女子プロレス「スターダム」の春の祭典「シンデレラ・トーナメント」２回戦（８日、東京・後楽園ホール）で、天咲光由（２３）が、飯田沙耶（２８）を破ってベスト８入りを果たした。序盤、短期決着を狙った天咲は飯田を丸め込んでいったが決めきれず、逆水平チョップを連打されて悶絶。それでもスイングＤＤＴからのプランチャで反撃に成功した。その後も飯田のパワーファイトに苦戦を強いられたが、９分過ぎにカウンターのＤ