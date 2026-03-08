日本テレビ系報道番組『真相報道バンキシャ!』(毎週日曜18:00〜)に、29日から新キャスターとして石川みなみアナウンサーが加入。“恩師”の桝太一とタッグを組む。(左から)石川みなみアナ、桝太一番組はリニューアルを実施。「3日後の真相」をコンセプトに、犬がモチーフの番組キャラクター「バン犬」に、新たにアシスタント役の“猫”も加わる。コメントは、以下の通り。○石川みなみアナ20年以上続く歴史ある番組に加われること