俳優の宮沢りえさん（52）が2026年3月2日、自身のインスタグラムを更新。デコルテあらわな黒のロングドレスショットを披露した。赤い柱を背景に美しい姿を披露この日の宮沢さんは、黒いロングドレスを着こなし、肩とデコルテが際立つショットを投稿し、ボッテガ・ヴェネタのショーに参加したことを報告。インスタグラムに投稿された写真では、黒いロングドレスを着用。椅子が並ぶ会場で、赤い柱をバックに凛とした表情をみせていた