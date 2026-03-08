長野市の10歳未満の女の子が、麻しん（はしか）に感染したことが分かりました。女の子は発症前後に市内2か所の飲食施設に滞在していて、不特定の人と接触している可能性があるということです。長野市保健所によりますと、麻しん（はしか）に感染したのは市内に住む10歳未満の女の子です。3月1日に発症し7日に医療機関から届け出がありました。女の子は2月28日午前11時半から1時間、戸隠スキー場にあるレストランと、3月5日午