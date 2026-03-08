恒例の「皿鉢祭」が3月8日に高知市で開かれ、豪快な皿鉢料理を写真に収める人などで賑いました。■土居遼太郎記者「高知が誇る皿鉢料理。こちらの会場には様々な種類の皿鉢料理が並び多くの人で賑わっている」高知市の大橋通り商店街で行われた南国土佐皿鉢祭は伝統の皿鉢料理を継承し、多くの人たちに知ってもらおうと毎年企画されています。会場には「たまるかぁ！」をメインテーマに県内の旅館やホテルなど約30の団体の料