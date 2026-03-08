◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―オーストラリア（８日・東京ドーム）侍ジャパンが、オーストラリアと１位通過をかけた全勝対決に臨んだ。相手先発右腕のＣ・マクドナルド投手は、大谷翔平投手を擁する強力打線を３回５４球を投げ、１安打無失点に抑え、降板した。マクドナルドは、１９６センチの長身右腕。オーストラリア代表の公式Ｘによれば、弟のカラム・マクドナルドはラグビー・リーグワンＢＬ東京（旧東芝）に所属す