７日、石阡県のパレードで披露された竜舞。（石阡＝新華社記者／李凡）【新華社石阡3月8日】中国貴州省銅仁市石阡県で7日、多彩な民俗風情や農耕文化を紹介するパレードが行われ、地域振興と観光の高品質な発展を後押しした。７日、石阡県のパレードで「春官」と呼ばれる役人に扮して練り歩く演者。（石阡＝新華社記者／李凡）７日、石阡県のパレードで披露されたコーラオ族の打楽器「蹦蹦鼓」の演奏。（石阡＝新華