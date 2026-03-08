子育ての助けになるレシピ4選 お子さんが大きなおかずを頬張ると、口の周りにケチャップなどがつくことも…。でも今回の「鶏むね」ひと口おかずなら、パクっとキレイに食べやすいですよ。 至福の柔らかさに仕上がる魅惑のサクッ＆ジューシーお子さんも喜ぶ味わい鶏むねだからヘルシー！食べごたえもバッチリの味わい ミニサイズの「ひと口鶏むね」おかず4選は、小さいながらも本格的な味つけなので、食べごたえもバッチリ。鶏む