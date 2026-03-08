◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―オーストラリア（８日・東京ドーム）侍ジャパンのソフトバンク・近藤健介外野手が「３番・右翼」でスタメン出場したが、２打席目までノーヒットと苦しんでいる。２３年大会は全７試合に「２番・右翼」で出場し、打率３割４分６厘、出塁率５割で世界一に貢献。今大会も大谷の後を打つ２番を任されていたが、２試合で９打席、８打数無安打と本来の力を発揮できず。この日は打順を変更されたが