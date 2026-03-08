金沢市長選は８日、投票が行われ、現職の村山卓氏（５３）（無所属＝立民推薦）の再選が確実な情勢となった。村山氏は自民党、公明党の地元支部のほか、立憲民主党県連や連合石川の推薦を得て組織戦を展開。選挙戦では、市中心部のにぎわい創出や高校生以下の医療費の無償化などを訴え、幅広く支持を集めた。