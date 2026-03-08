アメリカのトランプ大統領は、イラン南部で多くの女子児童らが死亡した小学校への攻撃について「イランの仕業だ」と主張しました。アメリカトランプ大統領「（Q.戦争初日にアメリカはイラン南部の女子小学校を爆撃し、175人を殺害しましたか？）私の知る限りそれはイランの仕業だ」トランプ大統領は7日、大統領専用機で記者団のインタビューに応じました。トランプ大統領は軍事作戦が始まった先月28日に、女子児童ら175人が死亡