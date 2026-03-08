◇明治安田J1百年構想リーグ第5節G大阪3―2長崎（2026年3月8日パナスタ）G大阪は長崎に逆転勝ちし、リーグ3連勝で西地区首位に浮上した。昨年7月のC大阪戦以来の得点を挙げたDF半田陸は「久々で、うれしい。“とりあえず打とう”と思っていたら相手に当たって入りました」。後半38分のゴール前の混戦。DF岸本武流のパスから放った右足シュートは、相手DFに当たってコースが変わり、ネットに吸い込まれた。苦しい一戦だっ