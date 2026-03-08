【マイアミ（米フロリダ州）＝平沢祐】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は７日、プエルトリコと米国で１次ラウンドが行われ、Ａ組のプエルトリコ、Ｂ組で優勝候補の米国、Ｄ組のベネズエラが２連勝とした。ベネズエラ１１―３イスラエルベネズエラは一回、Ｅ・スアレスの２ランなどで先行し、アラエスの２発などで突き放した。イスラエルは投手陣が振るわなかった。