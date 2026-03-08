浜野はるきが、新曲「ひめweek」を3月20日に配信リリースする。 （関連：浜野はるきに宿るカリスマ性ますます勢いを増していく未来へ向けて――『SUPER SONIC EXTRA SHOW』レポ） リリース発表にあわせ、浜野本人が登場するジャケットビジュアルが公開。各配信プラットフォームでの事前予約（Pre-add／Pre-save）もスタートしている。 今作は、“生理”をテーマに据えた1曲。