harhaが、自身初の東阪ツアー『ON YOUR MARKS!』を10月に開催。また、新たなアーティスト写真も公開となった。 （関連：歌ってみたに愛された世代による祭典Gero主催『ちゃんげろソニック2026』に総勢25名が集結） 本情報は、本日3月8日に行われたワンマンライブ『キボウカクメイ』の終演後に発表されたもの。発表されたツアーは、10月4日に東京 Spotify O-EAST、30日に大阪 yogibo META VALLEYにて開催