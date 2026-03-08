人間は何歳になっても学ぶ能力があるといいます。ピアノを弾いたことがないだけでなく、楽譜も読めなかった音楽経験ゼロの著者が、60歳から突如ピアノを弾き始め、いまピアノライフを満喫しているのは、まさにその証拠ともいえるのではないでしょうか。宮崎伸治さんの著書『音楽経験ゼロでも弾けた！ 60歳からのピアノ独習法』（青春出版社）から、新しいことを始め、継続しつづける方法を紹介します。私がいきなりピアノを始めた