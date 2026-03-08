お正月から時間がたった今、「そういえば、子どもがもらったお年玉って結局使ったっけ？」と思い返す人も多いのではないでしょうか？ESSEonlineが読者264人に行ったアンケートからは、お年玉の金額以上に、「どう管理するか」「なにに使うか」に悩む声が多く寄せられました。家庭ごとに事情も考え方も違うからこそ、正解はひとつではありません。今回は、3月にこそ振り返りたい、今どきのお年玉管理の傾向について紹介します。「