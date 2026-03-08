「スカーフ」は、日中は暖かくて朝晩は肌寒い気温が続く今にぴったりなアイテム。コーディネートのアクセントとして大活躍する一方で、使いこなせずにタンスにしまったまま…なんてことも。築50年越えの団地にひとりで暮らすきんのさん（56歳）もそのひとり。今回は、そんなきんのさんが見つけた「しまい込んだままのスカーフを活用する方法」について語ります。出番のないスカーフはどう使う？出番のないスカーフは処分すればいい