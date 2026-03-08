タレントのマツコ・デラックス（53）が、7日深夜放送のフジテレビ系「久保みねヒャダこじらせナイト」（土曜深夜1・45）にゲスト出演し、今年に入って“鬼リピート”しているテレビ番組について語った。この日は、1月31日に行われた公開収録の模様を放送した。テレビ番組の面白さの移り変わりについて、マツコが思いの丈を話す中で、「じじい、ばばあにこんなもの見てたらバカになると言われたら、本当のことだったんだな