石川県知事選は8日午後8時に投票が締め切られた。共同通信の出口調査などによると、いずれも無所属で、元金沢市長の新人山野之義氏（63）と、自民党、日本維新の会が推薦した現職馳浩氏（64）が横一線で争っている。