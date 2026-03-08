多くのファンが参列したルナシー真矢さんの献花式＝８日、ぴあアリーナＭＭ（事務所提供）２月に５６歳で死去した神奈川県秦野市出身で人気ロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ（ルナシー）」のドラマー真矢さんの献花式が８日、ぴあアリーナＭＭ（横浜市西区）で開かれた。県内外から約３万人のファンが訪れ、早過ぎる死を悼んだ。式ではルナシーの楽曲が流れる中、生前使用していた３台のドラムや真矢さんの写真が飾られた祭壇を