Photo: 富沢ビル これひとつでキッチンの油汚れから浴室の水垢、金属類の手垢まで万能に使えて、完璧に落ちると評判のフランス産洗剤が「ピエール・ダルジャン」（税込3,300円／300g）。その実力は本当なのか。これまでの洗剤では落ちなかった、自宅にある頑固な汚れに対峙させてみました。相手は鍋の焦げとこびりついた水垢 Photo: 富沢ビル