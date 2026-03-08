オーストラリア戦に「1番・指名打者」で先発出場■日本 ー 豪州（8日・東京ドーム）全員の視線が文字通り一点に集まった。野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）は8日、「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」1次ラウンドC組のオーストラリア戦に「1番・指名打者」で先発出場。2試合連続HR中のスターに観衆も固唾をのんで見守った。米記者も場内に広がった“異様な光景”に注目している。国際大会で