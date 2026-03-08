ドジャース地元局の実況ネルソン氏がXを更新、台湾ファンの熱気を称賛■チャイニーズ・タイペイ 5ー4 韓国（8日・東京ドーム）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドプールCは8日、東京ドームで行われ、チャイニーズ・タイペイ代表が延長戦の末に韓国代表を5-4で下した。この試合には4万584人の大観衆が詰めかけた。開催国でもある日本の試合以外でも連日超満員となる客席で、熱狂的な応援を繰り広げた台