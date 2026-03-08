1次リーグ・プールCオーストラリア戦ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は8日、東京ドームでの1次ラウンド・プールCでオーストラリアと対戦した。初回、右翼の近藤健介外野手（ソフトバンク）の守備にファンから賛辞が相次いだ。初回のオーストラリアの攻撃。2死一塁から、4番ホールの打球が右翼線を襲う。近藤は左手を精いっぱい伸ばしてワンバウンドでキャッチした。抜けていれ