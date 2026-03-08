宮崎が唯一の5連勝明治安田J2・J3百年構想リーグ第5節が終了し、3月8日時点の最新順位表が公開された。SNSでは「宮崎エグいな」「勝ち点15が眩しい」など驚きの声が上がっている。WEST-Bでは、テゲバジャーロ宮崎がギラヴァンツ北九州に3-2で勝利し、開幕から無傷の5連勝で勝ち点15の首位となった。2位の大分トリニータは鹿児島ユナイテッドFCと0-0で引き分け（PK5-4）、勝ち点11となった。WEST-Aでは、徳島ヴォルティスがツ