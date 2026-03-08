２人組ロックバンド「鈴木実貴子ズ」に密着した特番、ＣＢＣテレビ「Ｆ××ｋｉｎ’Ｍｕｓｉｃよりそわない歌」（２９日、深夜１時１０分）が放送されることが８日、発表された。同番組は昨年１月にメジャー初アルバム「あばら」をリリースし、メジャーデビューした２人に、１年間密着したドキュメンタリー。作品制作の裏側やライブシーン、メンバー個々の葛藤や覚悟を通してリアルな姿に迫っていく。激動とも言える１年間