女優の郄橋ひかるが８日、都内で「２０２６・４―２０２７・３カレンダー」（わくわく製作所刊、税込み３３００円）発売記念イベントを行った。テーマは「ふとした瞬間」。写真集などと比べ、使用可能な写真は１０数枚と限られるが「一緒にいた時の一瞬に見えたら良いなと意識した。作り込んでいるけど作り込んでいないように見せるみたいな意識した」と工夫。写真には自信をもっており「写真を楽しむ使い方としてもぜひ