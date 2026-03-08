◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―オーストラリア（８日・東京ドーム）オーストラリアの先発投手の名前にＳＮＳが騒然とした。侍ジャパンは３連勝に向けて、同じく開幕２連勝のオーストラリアと対戦。先発した菅野は初回に走者を許しながらも無失点で抑えると、オーストラリアの先発投手コナー・マクドナルドがマウンドに上がった。世界中で展開しており、日本でも馴染のある大手ハンバーガーチェーンのマクドナルドと同じ