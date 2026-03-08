８日、記者会見に臨む王毅氏。（北京＝新華社記者／王曦）【新華社北京3月8日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は8日、第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の記者会見で、中国経済について次のように述べた。中国経済は過去5年の年平均成長率が5.4％となった。世界経済の成長に対する寄与率は30％前後を維持し、7カ国グループ（G7）の合計を上回った。今後を見据えると、世界最大の潜在的消費市