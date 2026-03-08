参政党は8日午後、東京都内で党大会を開き来年度の活動目標を決定しました。参政党神谷代表 「自民党が圧倒的に強い中で、我々が何かを止めたりとかすることはなかなか難しいけれども、 国民の声をしっかりと受け止めていれば、必ずまた我々に光が当たる。 国民の信をどんどん得ていく、そういった政党になっていけば」参政党は党大会で、来年春の統一地方選挙で500人の当選を目指すことや、次の衆院選では小選挙区で議席を獲得