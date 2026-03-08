「金亀杯争覇戦・Ｇ３」（８日、松山）松本貴治（３２）＝愛媛・１１１期・Ｓ１＝が、石原颯（香川）マークから抜け出して１着。２０２４年１２月の松山以来となるＧ３通算５回目、地元記念３回目の優勝を果たした。２着に橋本強（愛媛）、３着には佐々木豪（愛媛）が入って、地元勢で上位を独占した。また、９Ｒのルーキーチャンピオンレースも、地元の長野魅切（２３）＝愛媛・１２７期・Ａ２＝が制した。３回目の地元記念