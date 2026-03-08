現役時代チェルシーで10番を背負った元イングランド代表MFジョー・コール氏はFAカップ5回戦レクサム戦の後、ブラジル代表FWジョアン・ペドロを絶賛した。チェルシーはこの試合最終的に4-2で勝利し5回戦を突破したが、延長戦に突入するなど2部のレクサムに苦戦を強いられた。そんなこの試合でペドロは85分より出場し、120+5分に試合を決めるチームの4点目をマークした。結果的にVARでノーゴール判定になったが、チェルシーは3-2で迎